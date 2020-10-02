Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM В екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением масок пассажирами, сообщают горожане.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Как передаёт портал «66.ру», людей отказываются пропускать через металлоискатель, если у них нет маски на лице. «На входе выстраиваются большие очереди», — отмечает издание.

Кроме того, на некоторых станциях метро появились полицейские, которые останавливают жителей без масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить контроль за ношением масок в Екатеринбурге и других муниципалитетах.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор потребовал усилить контроль за ношением масок

Читайте развитие сюжета: В метро Екатеринбурга поставят автоматы по продаже масок