Черкесск, , 08:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии направлено в суд уголовное дело по факту преступления, совершенного восемь лет назад. Группа мошенников похитила у государства более 314 млн рублей, направленных на социальную поддержку льготников.

Преступную схему раскрыли правоохранители. Оказалось, что её участниками являлись сотрудники управления труда и социального развития Малокарачаевского района и предприятия «Оператор почтовой связи Малокарачаевского района», сообщили 2 октября в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как было установлено в ходе следствия, с 2012 по 2013 год должностные лица управления труда и соцразвития и предприятия почтовой связи подделывали документы, завышая сумму денежных средств, которые якобы необходимы для оказания мер соцподдержки льготникам.

Поступившие по линии соцразвития денежные средства снимала с расчетного счета директор почтовой связи. Положенную гражданам сумму выплачивали по спискам, а разницу мошенники забирали себе. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 314 млн рублей. Еще 5,7 млн рублей были присвоены злоумышленникам из средств, предназначенных для протезирования зубов ряду категорий льготников.

Участникам преступной схемы предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения организованной группой.