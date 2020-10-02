Пятигорск, Ставропольский край, , 08:45 — REGNUM Руководитель станции по борьбе с болезнями животных города Пятигорска, который около 13 лет получал зарплату за несуществующих работников, предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 2007 по 2020 год обвиняемый фиктивно трудоустроил на работу на станцию лиц, которые фактически там не работали. В табели учета рабочего времени он вносил ложные сведения о нахождении этих сотрудников на рабочих местах. В результате руководитель бюджетной организации похитил более 5 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Пятигорский городской суд Ставропольского края.

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