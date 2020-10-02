Тбилиси, , 08:43 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 1 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 243 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 67 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 146 пациентов. У 123 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 17 человек. Всего в Абхазии выявили 1525 носителей SARS-CoV-2. Из них 558 победили инфекцию, в том числе 28 за последние сутки. 12 человек с COVID-19 за время пандемии умерли.

Стоит отметить, что с 1 октября в лаборатории республиканской санэпидемстанции Абхазии на 11 человек увеличен штат. До этого там числились трое сотрудников, и еще четверо были прикомандированы. Такого штата было недостаточно для того, чтобы проводить достаточное количество тестов на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Абхазии увеличили штат санэпидемстанции

Читайте развитие сюжета: В Абхазии скончался 74-летний мужчина с COVID-19