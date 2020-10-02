Самара, , 08:41 — REGNUM Четыре многоквартирных дома были исключены из реестра проблемных объектов за шесть месяцев текущего года в Самарской области. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии в режиме видеоконференции. За первое полугодие текущего года были восстановлены права 498 дольщиков. До конца текущего года планируется завершить строительство еще четырех объектов.

Отмечается, что менее чем за три года в регионе были восстановлены права 2,8 тысяч дольщиков. Так, в прошлом году из регионального перечня проблемных объектов были исключены 12 домов. Также введены в эксплуатацию два проблемных объекта, которые не входили в перечень. Таким образом права 1147 человек были восстановлены.

Сообщается, что регион вошел в число приоритетных субъектов РФ по удовлетворению прав обманутых дольщиков за счет федерального бюджета. В настоящее время наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства уже принял решение по восьми проблемным домам. При этом шесть домов расположены в Тольятти, и по одному — Ставропольском районе и в Самаре. На достройку данный объекта направят почти 900 млн рублей.

В настоящее время в реестре проблемных объектов Самарской области находятся 53 дома общей площадью порядка 265 тысяч квадратных метров.

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