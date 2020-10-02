Москва, , 08:24 — REGNUM В Москве 18 октября состоится мероприятие «Интерн пикник» для студентов и выпускников вузов, которые хотят получить работу в правительстве столицы, сообщается на портале градоначальника.

Подробности: Правительство Москвы вернёт треть сотрудников на «удалёнку»

Молодым специалистам расскажут, какие специалисты нужны правительству Москвы. Они поучаствуют в викторине и онлайн-играх. Лучшие пройдут в финал конкурса на должность в правительстве Москвы.

В связи с пандемией коронавируса «Интерн пикник» пройдет в режиме онлайн. Для участия необходима предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы вернут на удалённый режим работы треть своих сотрудников, уже успевших вернуться в офисы на очный режим работы.

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