Оренбург, , 08:23 — REGNUM В Оренбургской области в ходе проверок общественного транспорта сделаны выводы о том, что 90% пассажиров игнорируют масочный режим, сообщает пресс-служба областного правительства.

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В большинстве случаев оказалось, что у тех, кто пренебрегает мерами санитарной безопасности в автобусах, при себе имеются и маски, и перчатки. В отношении нарушителей возбуждены административные производства.

Межведомственные проверки будут проводиться регулярно. Чиновники и правоохранители подчеркнули, что штрафные санкции за нарушение губернаторского указа грозят не только водителям, но и пассажирам. Размер штрафа составляет до 30 тысяч рублей.

Ранее прошло совещание с перевозчиками. С ними проведена разъяснительная работа. «Однако пассажиры также несут ответственность, в том числе материальную, за соблюдение указа», — подчеркнул начальник управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Дмитрий Михайлов.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации, связанной с распространением COVID-19, в Оренбуржье ужесточен коронавирусный режим. В частности, в указе губернатора прописано обязательное использование средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания граждан.

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