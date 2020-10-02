Барнаул, , 08:11 — REGNUM Приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Алтайского края Елене Кравец за взятку в особо крупном размере был опротестован прокуратурой, как «чрезмерно мягкий». Об этом 2 октября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению прокуратуры, экс-чиновница должна получить не штраф в 4,5 млн рублей с запретом работать на госслужбе, а семь лет реального срока и штраф в 45 млн рублей.

Апелляционное представление по уголовному делу в отношении Кравец было внесено в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда гособвинителем прокуратуры.

«Прокуратурой поставлен вопрос об изменении приговора в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, назначении Кравец Е.Б. наказания в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также увеличении размера штрафа до 20-кратной суммы взятки, т. е. до 45 373 274 рублей», — говорится в сообщении.

На суде женщина призналась, что в период 2018—2019 годов за помощь в получении государственного контракта без проведения необходимых законных процедур получила от победителя электронных аукционов взятку на общую сумму более двух миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам судебного разбирательства за получение взятки в особо крупном размере суд первой инстанции назначил бывшему заместителю министра здравоохранения Алтайского края Елене Кравец наказание в виде штрафа в размере четыре миллиона 500 тысяч рублей, с лишением права занимать госдолжность сроком на пять лет.

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