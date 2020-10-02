Мехико, , 08:09 — REGNUM За истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter.

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По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 5099 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 748 315.

Также сообщается, что за это же время в Мексике было зафиксировано 432 скончавшихся от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 78 078.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 537 435 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 5053 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.