Красноярск, , 08:06 — REGNUM Резервный госпиталь на Рокоссовского открывается в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 2 октября в оперативном штабе региона по коронавирусу.

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В указанный госпиталь будут отправлять на долечивание пациентов из основных инфекционных госпиталей.

Пока на Рокоссовского решено подготовить 200 коек, всего там насчитывается 480 коек.

Резервное отделение обещают полностью подготовить к приёму пациентов до 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 1 октября коронавирус был выявлен у 20 117 человек.

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