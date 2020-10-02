Красноярск, 2 октября 2020, 08:06 — REGNUM Резервный госпиталь на Рокоссовского открывается в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 2 октября в оперативном штабе региона по коронавирусу.
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В указанный госпиталь будут отправлять на долечивание пациентов из основных инфекционных госпиталей.
Пока на Рокоссовского решено подготовить 200 коек, всего там насчитывается 480 коек.
Резервное отделение обещают полностью подготовить к приёму пациентов до 5 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 1 октября коронавирус был выявлен у 20 117 человек.
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