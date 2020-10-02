Самара, , 08:06 — REGNUM Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян инфицирован коронавирусом. Об этом 1 октября он сообщил в прямом эфире в одной из социальных сетей.

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По его словам, несколько дней назад его тест на коронавирус показал положительный результат, поэтому он работает удаленно, при этом проходя амбулаторное лечение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, по данным на 1 октября, в регионе выявлено 11 884 факта заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 9253 человека.

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