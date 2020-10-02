Якутск, , 08:00 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы во все сферы нашей жизни, и чтобы урегулировать социально-экономические процессы и помочь населению, регионам пришлось быстро сориентироваться в реалиях современного времени.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Правительство и парламент Якутии с первых дней пандемии начали совместную работу по разработке ряда мер в области социальной сферы.

Одним из первых введенных механизмов стало предоставление единовременной денежной выплаты в размере 15 000 рублей за счет средств республиканского материнского капитала «Семья».

Семьям, которые уже получили сертификат на республиканский материнский капитал «Семья» в соответствии с региональным законом «О республиканском материнском капитале «Семья», предоставлено право на получение выплаты в размере 15 000 рублей. Единовременная выплата предусматривается, если право на республиканский материнский капитал согласно Закону Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья» возникло или возникнет до 31 декабря 2020 года включительно. Предлагаемая мера поддержки стала антикризисной в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации и направлена на повышение социальной защищенности семей с детьми.

Также в целях повышения доходов семей с детьми, начиная с 1 июня 2020 года, в Якутии осуществляется мера поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка. Она адресная и предоставляется семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, и чьи доходы составляют меньше величины прожиточного минимума.

Критерий нуждаемости соответствует прожиточному минимуму на душу населения за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (2019 — 17 126 руб. в целом по РС (Я). Размер выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной по зонам республики. В I зоне — 10 274 руб., II зоне — 8 651 руб. Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие назначается на каждого ребенка. Начисление осуществляется с 1 января 2020 года. Семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства за первые 6 месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

Еще одним важным опытом Республики Саха (Якутия) в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стала поддержка выпускников. Так, по информации регионального Министерства образования в 2020 году школы Якутии окончили 8087 выпускников.

По инициативе председателя постоянного комитета парламента Якутии по делам семьи и детства Алены Атласовой в Якутии была установлена единовременная выплата для выпускников общеобразовательных учреждений 2020 года в размере 5 000 рублей.

«Выпускники 2020 года окончили школу и стоят на пороге жизненно важных решений в очень непростых условиях. И как никто другой нуждаются в поддержке государства в этот сложный период. Огромная благодарность Главе Якутии за поддержку инициативы. Свой вклад в оперативное исполнение всех мероприятий вносит также региональный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с первых дней начавший прием документов и разъяснительную работу с населением по выплатам. Отдельно следует отметить оперативную работу республиканского отделения Пенсионного фонда по своевременной обработке заявлений на федеральные выплаты для семей с детьми, поданных через портал госуслуг», — говорит народный депутат Якутии Алена Атласова.

По обращению постоянного комитета по делам семьи и детства Министерством труда и социального развития республики были автоматически продлены до 1 октября 2020 года удостоверения многодетной семьи, срок действия которых истекал в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, без необходимости посещать управления социальной защиты.

Парламентарий отмечает, что сегодня деятельность по разработке механизмов поддержки незащищённых слоев населения в условиях пандемии COVID-19 в Якутии продолжается и именно через семьи с детьми государству необходимо таргетировать помощь населению.

«С началом нового учебного года, который разительно отличается от традиционных форм обучения, сегодня необходимо обратить особое внимание на обеспечение цифрового равенства учащихся, продолжающих дистанционное обучение, создать для них надлежащие условия для учебы» — о ближайшем важном отметила в заключение Алена Атласова.

Читайте развитие сюжета: Министр здравоохранения Самарской области заразился коронавирусом