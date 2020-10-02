Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM Развитие военной активности и конфронтации в Арктике отвергают власти России, поскольку регион должен быть зоной сотрудничества между странами, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции.

Василий Небензя «Мы говорим, что Арктика должна быть зоной сотрудничества, а не конфронтации. Мы не хотим какого-либо военного наращивания или военной активности в Арктике. Мы не хотим, чтобы она стала еще одной ареной конфронтации».

По словам дипломата, эта территория является достоянием человечества и местом взаимодействия между прибрежными странами.

«Арктика прежде всего принадлежит человечеству, но также Арктика является зоной сотрудничества прибрежных государств, прежде всего», — отметил постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военные учения стран НАТО на Крайнем Севере ведут к дестабилизации обстановки в Арктике.

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