Кемерово, , 07:55 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 октября, за минувшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 36, Полысаево — 20, Киселевск — 19, Междуреченск — 19, Анжеро-Судженск — 18, Кемерово — 12, Белово — десять, Тяжинский МО — семь, Ленинск-Кузнецкий МО — пять, Яйский МО — пять, Таштагольский МР — четыре, Калтан — два, Осинники — два, Кемеровский МО — два, Топкинский МО — два, Краснобродский — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Новокузнецкий МР — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МР — один», — уточняет оперштаб. За это же время 68 пациентов выписаны, двое скончались.

Всего в регионе выявлено 10 339 случаев заражения коронавирусом, 7383 пациента выздоровели, 115 скончались.