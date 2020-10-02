Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбургской области в центре внимания оказалась единая региональная система мониторинга качества атмосферного воздуха, которая заработала с февраля 2020 года по инициативе прокуратуры и органов областной власти. Ряд постов (стационарных и мобильных) выдавал неверные данные. Факты вскрыты во время прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Оренбуржья.

«Проанализирована работа стационарных экологических постов, размещенных в девяти муниципальных образованиях и находящихся в ведении ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области». В итоге вскрыты факты ненадлежащего технического состояния постов контроля в Оренбурге (на ул. Лабужского), посёлке Переволоцкий, селе Илек, передвижной лаборатории в Бузулуке и, как следствие, недостоверность определяемых ими показателей, что не позволяет делать объективные выводы о состоянии воздуха», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время несколько должностных лиц Экологической службы области уволено за допущенные нарушения. Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Проверка продолжается.

В адрес министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений внесено представление, в котором прокуратура потребовала принять незамедлительные меры для устранения выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.

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