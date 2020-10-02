Нью-Дели, , 07:27 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 81 484 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

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По данным ведомства, всего с начала пандемии в республике было выявлено 6 394 068 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в Индии скончались 1095 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 на индийской территории достигло 99 773.

Отмечается, что уже выздоровели 5 352 078 человек, их уже выписали из медучреждений. В настоящее время в Индии числится 942 217 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.