Оренбург, , 07:26 — REGNUM В Оренбургской области, по состоянию на 1 октября, из-за выявленных случаев заражения коронавирусом на карантин отправлено 37 классов, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Из-за неблагополучной эпидобстановки занятия в школе не посещают дети восьми классов в Бузулуке, семи — в Оренбурге, по пять — в Орске и Оренбургском районе, четыре — в Акбулаке, три — в Саракташском районе, два — в Кувандык, по одному — в Медногорске, Илекском и Булулукском районах.

Стоит отметить, на 29 сентября в регионе числилось 27 классов, отправленных на карантин, на 30 сентября — 33.

Напомним, с начала пандемии в Оренбуржье выявлено 12 963 носителя нового коронавируса, среди них 7,4% — это дети. Выздоровели 11 698 человек. Продолжают лечение стационарах 952 пациента, из которых 130 — в тяжелом состоянии.

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