Бейрут, , 07:02 — REGNUM Ордер на арест двух российских граждан по делу взрыве в порту Бейрута запросили у Международной организации уголовной полиции (Интерпол) ливанские власти, сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

Органы следствия намерены задержать владельца судна Rhosus, доставившего партию аммиачной селитры в город, которая, по мнению властей страны, стала источником взрыва. Кроме того, ливанские правоохранители собираются арестовать и капитана указанного судна.

Запрос в Интерпол был отправлен прокуратурой Ливана после решения суда передать дело следственному ведомству.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в портовом складу с 2014 года. Инцидент стал причиной гибели 190 человек. Еще свыше 6 тысяч жителей и гостей столицы Ливана получили различные ранения и травмы.

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