Челябинск, , 06:59 — REGNUM В аэропорту Челябинска 2 октября из-за сильного тумана задерживаются вылет и прибытие около полутора десятков рейсов. О продолжающейся уже третий день чрезвычайной ситуации в аэропорту свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта. По последним данным, самолёты не могут вылететь в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь. Приземлиться в Челябинске не могут рейсы из Сочи, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя. Всего задержки затронули 14 рейсов.

По информации из справочной «рейсы задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий».

Напомним, что ранее Уральская транспортная прокуратура организовала мониторинг соблюдения прав пассажиров в связи с многочисленными задержками авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Челябинска 1 октября снова были задержаны утренние рейсы.

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