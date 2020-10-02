Челябинск, , 06:41 — REGNUM В национальном парке «Таганай» заканчивают прокладку новой тропы. Об этом сообщает Минприроды России.

Маршрут пролегает в урочище Семибратка. Уже скоро там пройдут первые туристы. Эта экотропа станет аналогом маршрута, который расположен на знаменитой Чёрной скале. Также благодаря ему Чёрная скала будет частично разгружена.

«Ожидаем, что по маршруту на Семибратке в год будут проходить до 80 тысяч человек», — отмечает глава объединённой дирекции нацпарков «Таганай» и «Зигальга» Алексей Яковлев.

Общая протяжённость новой тропы составит 4,4 км. Сейчас идёт укладка второго слоя, это делают более мелкой фракцией. Также на объекте уже появилась первая смотровая площадка. На 15-метровый скальный останец ведёт лестница из трёх пролётов, состоящая почти из 80 ступеней. Ещё одна смотровая площадка появится на пятом «брате». Лестница будет состоять из почти 150 ступенек и трёх площадок.