Абакан, , 06:35 — REGNUM Режим повышенной готовности в Хакасии продлили ещё на месяц. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Соответствующее решение принял 1 октября республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса.

При этом режим ограничений для экономики и социальной сферы не ужесточается. Хакасия находится на третьем этапе снятия ограничений, однако в регионе в последнюю неделю на фоне сезонного гриппа и ОРВИ сохраняется тенденция роста заболеваемости.

Жителей Хакасии призывают соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие профилактические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 1 октября было зарегистрировано 4423 случая заражения коронавирусом.

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