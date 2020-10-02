Москва, , 06:21 — REGNUM Бывший замначальника Главного управления МВД России по Свердловской области Владимир Романюк осуждён за получение взяток. Об этом сообщает центральный аппарат СКР.

Вместе с ним судимость получил бывший глава отдела МВД России по Ярославскому району города Москвы Сергей Глущенко. Его признали виновным в посредничестве в передаче денег. По данным следствия, Романюк при посредничестве Глущенко получал взятки от предпринимателей, которые нелегально занимались азартными играми. Это якобы происходило в Екатеринбурге в 2016 году.

В целом было получено примерно 1,5 млн рублей. Средства предназначались за бездействие, а также за возврат игрового оборудования. Романюк осуждён на 8,5 лет в колонии строгого режима и штрафу на сумму 2 млн рублей. Глущенко суд обязал уплатить такой же штраф и назначил ему 7,5 лет строгого режима.