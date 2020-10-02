Оттава, , 06:09 — REGNUM В Канаде количество случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 160 тысяч, сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения.

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В частности, только за 1 октября в стране выявили 1777 инфицированных новым вирусом. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Канаде достигло 160 535. К настоящему времени смогли выздороветь около 136,3 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 9319 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о второй волне заболеваемости COVID-19 в стране. По его словам, последствия второй волны могут оказаться гораздо хуже для Канады, нежели от первой.

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