Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп является главным источником распространения дезинформации о коронавирусе SARS-CoV-2, говорится в исследовании на сайте американского Корнеллского университета.

«Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом «инфодемии», — говорится в докладе специалистов учреждения.

С января по конец мая ученые изучили более 38 млн англоязычных публикаций, посвященных COVID-19, и выяснили, что имя президента в контексте дезинформации о коронавирусе в СМИ употреблялось наибольшее число раз. Доля таких сообщений составляет 37,9% от всей проверенной информации.

Самую большую популярность — 295 351 упоминание — приобрела тема «чудодейственных препаратов» для борьбы с коронавирусной инфекцией. Взрывное распространение таких сообщений ученые связали с высказываниями Трампа о пользе гидроксихлорохина в противостоянии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа соцсеть Facebook удалила видеозапись предвыборного штаба Дональда Трампа из-за распространения дезинформации о коронавирусе. На видео президент заявил, что дети обладают «практически полным иммунитетом» к коронавирусу.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook удалил заявление Трампа как дезинформацию о COVID-19