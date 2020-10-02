Амман, , 05:43 — REGNUM В Иордании за прошедшие сутки выявили 1276 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на иорданской территории достигло 13 101. Отмечается, что с начала пандемии в Иордании уже выздоровели 4752 пациента, их выписали из медицинских учреждений. Еще 69 человек не справились с болезнью и скончались.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в Палестине выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Всего в стране подтвердили уже более 50 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Палестине за сутки выявили 21 зараженного коронавирусом