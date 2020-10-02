Улан-Удэ, , 05:34 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки специалисты выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 7182, из которых в Улан-Удэ зарегистрированы 4289.

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«26 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в оперштабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 5821 человек, в том числе 56 за последние сутки. В стационарах остаются 603 больных, на амбулаторном лечении находятся ещё 685 пациентов с лёгким течением COVID-19.

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