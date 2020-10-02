Москва, , 05:31 — REGNUM В пятницу, 2 октября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 2 октября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +6… +8 °С.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +3… +8 °С ночью. Без осадков.

В субботу, 3 октября, днём в столице ожидается +18… +20 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С. Без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до 10 октября в связи с тёплой погодой продлили работу фонтанов.

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