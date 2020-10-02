Новосибирск, , 05:08 — REGNUM В Новосибирской области снова открывают ковидные госпитали. Причина — рост заражения ОРВИ и коронавирусом. При этом, по словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, пока нет объективных поводов говорить о второй волне COVID-19 в области.

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«Мы открываем наши ковидные госпитали. Это связано с тем, что мы видим сезонную подверженность ОРВИ, — цитируют Хальзова «Все новости Новосибирской области». — На территории Новосибирской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Но сегодня, в соответствие с регламентирующими документами в этот эпидсезон мы обязаны пациентов с ОРВИ средней и тяжёлой степени госпитализировать. С целью проведения всех необходимых тестирований, в том числе на COVID-19, с тем, чтобы не допустить ковидную инфекцию».

Сейчас в формате специализированных госпиталей работают 3, 11 и 25 городские больницы, инфекционная больница и третий корпус горбольницы № 1.

По данным на утро 1 октября в Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом.

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