Кызыл, , 04:41 — REGNUM Полиция Тувы призвала граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в ходе профилактических мероприятий правоохранители выявляют граждан, нарушающих требования законодательства.

«Напомним, что за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, а также боеприпасов предусматривается уголовная ответственность», — отметили в ведомстве.

При этом если гражданин добровольно сдаст оружие, то он не только освобождается от уголовной ответственности, но и может претендовать на вознаграждение.

Так, за сдачу нарезного и боевого стрелкового оружия можно получить 5 тыс. рублей, за гладкоствольное ружьё — 3 тыс. Оружие самообороны оценивается в 2 тыс., взрывные устройства — в 1,5 тыс. самодельное оружие, гранаты, мины — в 1 тыс. рублей.