Красноярск, , 04:44 — REGNUM В Красноярске 1 октября прошли обыски в «Центре реализации социальных проектов» (ЦРЦП), осуществляющем деятельность на острове Татышев — популярнейшем у горожан месте отдыха. Об этом со ссылкой на распространённое видео очевидцев сообщают многие региональные СМИ.

На кадрах видно, что к офису ЦРЦП на острове подъехал микроавтобус с сотрудниками силового ведомства. Уточняется, что ими оказались сотрудники СОБР, которые изъяли документацию за несколько предыдущих лет.

По словам регионального портала «Проспект Мира», возглавляющий ЦРЦП с весны 2020 года Евгений Пьянков подтвердил сообщение об обысках, но без дополнительных комментариев. В полиции также воздержались от комментариев. В региональных управлениях СК и ФСБ сообщили, что не имеют отношения к этим обыскам.