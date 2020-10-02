Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 63 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 53 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются импортными. Центр отмечает, что в связи с праздниками в стране могут возникнуть еще несколько очагов заражения. Однако пока число ежедневно выявляемых пациентов держится ниже 100 на протяжении двух дней подряд.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 23 952. Также за 1 октября в стране скончался один пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 416 человек.