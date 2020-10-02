Богота, , 03:13 — REGNUM В Колумбии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 835 тысяч, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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В частности, за 1 октября в Колумбии выявили 5660 инфицированных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 835 339 случаев заражения новым коронавирусом.

Уже смог выздороветь 751 691 пациент, все они выписаны из медучреждений Колумбии. Еще 26 196 человек с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии решили оставить границы закрытыми до конца октября. При этом запрет не распространяется на грузовые перевозки и гуманитарные рейсы.