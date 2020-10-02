Тегеран, , 08:04 — REGNUM 1 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 211 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 26 380. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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"За последние 24 часа было обнаружено около 3825 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом около 1925 человек госпитализированы», — отметила она. Садат Лари подчеркнула, что с учётом 211 новых жертв их общее число по стране возросло до 26 380.

По её словам, 383 368 пациентов из общего числа 461 044 заразившихся опасным вирусом выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 4121 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Она отметила, что до сих пор в Иране было проведено 4 043 130 обследований на наличие вируса.