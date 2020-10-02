Рамалла , , 02:31 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 21 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

По данным ведомства, всего с начала пандемии в стране подтвердили 51 062 случая заражения коронавирусом. Также за 1 октября в Палестине скончались еще восемь пациентов с COVID-19. Общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на палестинской территории, выросло до 376.

В настоящее время в Палестине числится 8577 активных случаев заболевания COVID-19. Отметим, что 30 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило 50 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Палестине число случаев COVID-19 превысило 50 тыс