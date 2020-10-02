Ямусукро, , 02:26 — REGNUM Рыболовное судно Sea Honor, следовавшее под флагом Либерии, попытались захватывать пираты в Гвинейском заливе у берегов Кот-д'Ивуара, сообщает специализированный портал Dryad Global.

Инцидент произошел в 174 морских милях к юго-западу от порта Абиджан. Команде корабля удалось вовремя заметить пиратский катер и уйти от преследования после увеличения скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября два гражданина РФ, которые были членами команды рефрижераторного судна Water Phoenix, были похищены группой пиратов в Гвинейском заливе у берегов Нигерии.

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