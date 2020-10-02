Красноярск, , 02:43 — REGNUM В пятницу, 2 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха +4… +6 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было +1 °C. На дорогах гололедица.

Ночью со 2 на 3 октября ожидается — 1 °C. Без осадков.

Скорость северо-западного (юго-западного) ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 748 мм рт. ст.

В субботу, 3 октября, в Красноярске до +9 °C днём и до +1 °C ночью. Без осадков.

В воскресенье, 4 октября, в Красноярске ожидается до +12 °C днём. Ночью — до +2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2 октября на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами ожидается гололедица.