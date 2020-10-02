Бразилиа, , 02:02 — REGNUM Медицинские службы Бразилии зафиксировали за сутки 36 157 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, за весь период наблюдений — 4 847 092 подобных факта. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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При этом количество выявленных летальных исходов от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, увеличилось за последние 24 часа на 728 и достигло 144 680 пациентов.

Кроме того, еще 4 212 772 человека излечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября британско-шведская фармкомпании AstraZeneca подала заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Бразилии.

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