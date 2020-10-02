Бразилиа, , 01:52 — REGNUM Британско-шведская фармацевтической компании AstraZeneca подала заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в Бразилии, передает телеканал Globo.

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Обработкой документов по указанному вопросу занимается Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). Специалисты ведомства должны будут проверить итоги испытаний и, в случае подтверждения эффективности препарата, ускорить его регистрацию.

Отмечается, что это первая вакцина против коронавируса, которую пытаются зарегистрировать в Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября и. о. бразильского министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу заявил, что вакцинация жителей Бразилии от коронавируса может начаться в январе 2021 года.

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