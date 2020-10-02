Иерусалим, , 01:38 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 7996 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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Всего с начала пандемии в Израиле подтвердили 253 490 случаев заражения SARS-CoV-2. Также за 1 октября на израильской территории скончались 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число умерших от осложнений COVID-19 в Израиле выросло до 1622.

В настоящее время в стране числится 72 399 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом уже 179 468 пациентов выписались из израильских медучреждений с выздоровлением.