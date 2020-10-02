Киев, 2 октября 2020, 01:29 — REGNUM Коронавирусной инфекцией заболел глава пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Александр Корниенко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Политик отметил, что у него нет заметных симптомов заболевания, кроме повышения температуры тела.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал власти Украины срочно начать переговоры с Россией о покупке вакцины против коронавируса нового типа.
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