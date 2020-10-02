Владивосток, , 01:32 — REGNUM Во Владивостоке 2 октября начинает работу Восточный цифровой форум, на котором представители власти, бизнеса, разработчики и эксперты обсудят перспективы развития цифровых технологий. Об этом со ссылкой на министерство цифрового развития и связи региона сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«Представители ведущих высокотехнологичных компаний и органов власти обменяются мнениями о том, как цифровые технологии меняют облик региона, как они помогут сделать производство рентабельным, городскую среду — комфортной и безопасной, а государственное управление — более прозрачным и эффективным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках форума, который продлится два дня, одновременно пройдут два мероприятия: форум Russky MeetUp — 2020 (неформальное общение представителей дальневосточного IT-сообщества) и стратегическая сессия Digital Region (площадкой диалога между органами государственной власти Дальнего Востока и представителями бизнеса).

Работа Восточного цифрового форума будет проходить в очном формате, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.