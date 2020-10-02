Нейпьидо, , 00:24 — REGNUM В Мьянме число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 14 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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В частности, за минувшие сутки в стране выявили рекордное число зараженных новой инфекцией — 1010 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мьянме достигло 14 383.

Также за 1 октября в Мьянме скончались 11 человек от осложнений COVID-19. С начала пандемии в стране от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 321 пациент. Тем не менее 4 156 человек уже выздоровели и были выписаны из медучреждений.