Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Компания Blizzard неожиданно объявила, что решила отложить релиз дополнения Shadowlands к игре World of Warcraft. Публикацию она разместила 1 октября на Twitter-странице проекта.

Разработчики написали, что это решение далось им непросто, и что в какой-то момент они поняли: им требуется ещё какое-то время для доработки дополнения и его «полировки». Стоит отметить, что пока в Blizzard не назвали новую дату релиза. Пост компании в Twitter инициировал бурное обсуждение в комментариях.

https://twitter.com/Warcraft/status/1311766412571049984

Ожидалось, что дополнение World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября 2020 года. Ранее создатели игры выпустили анимационный ролик, в котором рассказали о царстве Тёмных Земель Ревендрете и доме ковенанта Вентиров.

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