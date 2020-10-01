Санта-Моника, США, , 23:50 — REGNUM Annapurna Interactive и студия Giant Squid анонсировали новую игру The Pathless, релиз которой состоится одновременно со стартом продаж консоли PlayStation 5. Об этом 1 октября сообщил портал Comicbook.

Разработчики выложили в сеть короткий кинематографический трейлер и ролик с демонстрацией геймплея. Геймерам предложат управлять лучником и его орлом, они увидят «мифические приключения» героев в большом лесу. Пока создатели игры не сообщили, выйдет ли она на других платформах.

Геймеры знают Giant Squid по приключенческой игре ABZU, релиз которой состоялся 2 августа 2016 года. Она была номинирована на премию The Game Award в номинации Best Art Direction («Лучшее художественное оформление»).

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