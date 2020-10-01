Белвью, США, , 23:22 — REGNUM Студия Bungie выложила в сеть трейлер будущего события Festival of the Lost в игре Destiny 2. Ролик был опубликован 1 октября на YouTube-канале проекта.

Мероприятие начнётся 6 октября 2020 года, это ежегодный внутриигровой фестиваль, который разработчики устраивают на Хэллоуин. Стоит отметить, что обычно он связан с запуском очередного большого дополнения игры, однако поскольку Bungie отложила релиз Beyond Light, то в этом году празднование состоится в рамках 11 сезона Season of Arrivals.

Ожидается, что релиз Beyond Light состоится 10 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Bungie планирует изменить редактор создания персонажа в Destiny 2.

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