Хельсингборг, Швеция, , 23:12 — REGNUM Студия Frictional Games выпустила первый трейлер с демонстрацией геймплея (игрового процесса) Amnesia: Rebirth. Ролик был опубликован 1 октября на YouTube-канале портала IGN.

Amnesia: Rebirth будет третьей частью популярной хоррор-серии. Пугающий трейлер даёт зрителям понять, что они увидет в новой игре и каков будет её художественный стиль.

Ранее разработчики сообщили, что релиз Amnesia Rebirth состоится 20 октября 2020 года. Она также выложили в сеть исходный код игр Amnesia: The Dark Descent и Amnesia: A Machine for Pigs.

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