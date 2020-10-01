Москва, , 23:38 — REGNUM Предложение членов Федерации независимых профсоюзов России исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования вызвало негодования со стороны пользователей сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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В структуре обосновали такое предложение тем, что в связи, как утверждается, с ежегодным увеличения периодом дожития населения России, что влияет отрицательно на накопительную часть пенсий. Отдельные пользователи отнесли к идее одобрительно, но всё же у них закрались некоторые сомнения.

«Вроде и мысль здравая, но чую я нас опять на… обманут сильно с этой пенсией. За время моего трудового стажа уже три раза реформировали систему, по факту, на сегодняшний день, с нашей пенсией и «бесплатной медициной» я реально предпочел бы получать ЗП в серую, чем делать эти отчисления непонятно куда и зачем», — написал Искандер.

Но большинство людей выразили своё резкое несогласие с такой инициативой. Многие выразили своё мнение в саркастической форме.

«Замечательно. На старость накопить невозможно, так ещё и пенсию украдут, на которую всю жизнь, часть с зарплаты уходила. Тот, у кого нет детей или второй квартиры на сдачу в аренду, обречён на голодную смерть. По старости уволили, а на новую работу не возьмут из-за той же старости и «привет» в деревянный макинтош», — написал skatewheel.

Пользователи считают, что, в случае отмены, они банально потеряют свои накопленные средства. Им кажется, что идеологи считают накопительную пенсию излишками заработной платы, а значит люди не сильно потеряют в случае её отмены.

«То что было уже отложено в накопительную часть при этом сгорит как обычно. Ну и правильно, люди на пенсии и так много получают. А те кто платил в накопиловку сами виноваты, значит у них были лишние деньги», — написал пользователь под псевдонимом «Е К».

Некоторые граждане задались вопросом о том, что думают в российском правительстве на счёт данной инициативы, а также о сложившейся ситуации в целом.

«А работающие пенсионеры обойдутся. Они же работают. Значит им хватает. Ну и что, что они всю жизнь отработали, и производились отчисления в Пенсионный фонд. Пусть радуются тому, что им вообще хоть что-то платят… Интересно, неужели в Правительстве РФ не понимают элементарного: все люди работали, вышли на пенсию и равнозначно имеют право на индексацию и не такую ущербную, которая не покроет никакие повышения цен на товары первой необходимости и коммунальные услуги?», — пишет Наталья В.

Напомним, 1 октября стало известно, что члены Федерации независимых профсоюзов России написали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением отменить накопительную часть пенсий в России.