Москва, , 23:02 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 1 октября в оперативном штабе столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 295 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2424 из которых — за последние сутки. Скончались 5282 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны и больниц почти 250 тысяч человек.

Читайте также:

Собянин: прирост больных COVID-19 в Москве приближается к 3000 в сутки

Собянин: новых ограничений из-за COVID-19 в Москве пока не планируется