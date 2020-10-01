Анкара, , 22:52 — REGNUM Студия TaleWorlds представила набор инструментов для создания модификаций игры Mount & Blade 2: Bannerlord. Об этом 1 октября сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что пока поклонники игры получили бета-версию сервиса, в которую пока включены не все возможности. Для того, чтобы скачать инструменты в Steam, пользователям нужно сначала установить и обновить Mount & Blade 2: Bannerlord. После этого они получат доступ к редактору.

Релиз Mount & Blade 2: Bannerlord состоялся 30 марта 2020 года. Игра выполнена в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результата часто зависит от реакции геймера) с открытым миром.

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