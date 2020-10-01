Ярославль, 1 октября 2020, 22:31 — REGNUM Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова переводит студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГТРК «Ярославия».
По данным телекомпании дистанционное обучение начнется с понедельника 5 октября и продлится две недели. По ходу учебного года на дистант уже переходила одна из учебных групп. Это случилось после того, как у студента ЯрГУ была подтверждена коронавирусная инфекция.
Другие крупные вузы Ярославля о дистанционном обучении не объявляли. Во всех университетах действует масочный режим, а на входах в здания измеряют температуру
Читайте ранее в этом сюжете: В ярославских школах ОРВИ опередила коронавирус